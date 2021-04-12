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Отделението по неонатология получи дарение термолегло

12 април 2021 13:21, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 28 минути, брой четения: 18
дарение термолегло

Отделението по неонатология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен получи дарение термолегло. „Това се случва в навечерието на големия християнски празник Великден. От името на ръководството на болницата и екипа на отделението благодаря за термолеглото, което е много необходимо за лечението и отглеждането на недоносените бебета“, каза началникът на отделението д-р Таня Праматарова.

Това е пореден жест на съпричастност и благотворителност от страна на дарител, който е пожелал да остане анонимен.

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дарение термолегло
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