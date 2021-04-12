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Атанас Мангъров: Заедно с политическата власт у нас трябва да се смени и медицинската, която отговаря за борбата с коронавируса

12 април 2021 13:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Доцент Атанас Мангъров

Заедно с политическата власт у нас трябва да се смени и медицинската, която отговаря за борбата с коронавируса. Такова мнение изрази инфекционистът доцент Атанас Мангъров. Според него щабът би следвало да се оглавява от епидемиолог. Той обаче е скептичен, че ще има подобна промяна.

Доцент Мангъров обяви още, че има резерви срещу ваксината на АстраЗенека заради случаите на тромбози. За него при нормални обстоятелства тази ваксина нямало да бъде одобрена.

Доцент Мангъров разказа, че има пациенти, които са ваксинирани и боледуват като всички останали. За него е важно хората с хронични заболявания и рисковите да се ваксинират след консултация с наблюдаващия ги лекар.

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