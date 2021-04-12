Прекъсване водоподаването на гр.Нова загора на 13.04.2021г.

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 1

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 13.04.2021г. (вторник) от 08.30ч. до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод ще бъде прекъснато водоподаването на целия град Нова Загора с изключение на ж.к. "Загоре".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.