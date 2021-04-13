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3122 са новите случаи на коронавирус от изминалото денонощие, 57 от тях в Сливенско
3122 са новите случаи на коронавирус от изминалото денонощие. Потвърдени са от направени 17 402 теста. Позитивните проби са 17,9% от изследваните. Общият брой диагностицирани с COVID-19 от началото на пандемията е 375 115, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 127; Бургас – 92; Варна – 233; Велико Търново – 117; Видин – 28; Враца – 67; Габрово – 45; Добрич – 82; Кърджали – 54; Кюстендил – 64; Ловеч – 64; Монтана – 56; Пазарджик – 50; Перник – 41; Плевен – 60; Пловдив – 314; Разград – 24; Русе – 155; Силистра – 47; Сливен – 57; Смолян – 38; София област – 93; София (град) – 758; Стара Загора – 195; Търговище – 27; Хасково – 81; Шумен – 106; Ямбол – 47.
Активните случаи са 71 140. Приетите за лечение в болница са 9 970, 776 от тях са в интензивно отделение.
За изминалото денонощие оздравелите са 3098. Общият брой преболедували инфекцията е 289 356.
Жертвите на вируса се увеличиха с 201, до момента починалите с коронавирус са 14 619.
7330 са поставените ваксини през последното денонощие. Направените имунизации са общо 579 992.
Снимка: Станимир Петков