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Президентът свиква първото заседание на 45-ото Народно събрание на 15 април

13 април 2021 12:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Президентът Румен Радев

Президентът Румен Радев подписа указ, с който свиква новоизбраното 45-о Народно събрание на първо заседание. Това ще се случи от 09:00 часа на 15 април.

Очаква се утре указът да бъде обнародван в извънреден брой на Държавен вестник, уточниха от прессекретариата на президентството.

Предвижда се след първото заседание на народните представители Радев да открие и процедурата за съставяне на ново правителство.

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