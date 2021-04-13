Президентът свиква първото заседание на 45-ото Народно събрание на 15 април

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

Президентът Румен Радев подписа указ, с който свиква новоизбраното 45-о Народно събрание на първо заседание. Това ще се случи от 09:00 часа на 15 април.

Очаква се утре указът да бъде обнародван в извънреден брой на Държавен вестник, уточниха от прессекретариата на президентството.

Предвижда се след първото заседание на народните представители Радев да открие и процедурата за съставяне на ново правителство.