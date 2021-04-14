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Сливен. Новини от източника. Последни новини
През изминалото денонощие са заразени с коронавирус 2944 души, 50 от тях в Сливенско
2944 са новите случаи на коронавирус, 18,1% от 16 242 изследвани проби. Регистрираните с COVID-19 от началото на пандемия са 378 059, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 91; Бургас – 253; Варна – 282; Велико Търново – 67; Видин – 21; Враца – 43; Габрово – 30; Добрич – 70; Кърджали – 47; Кюстендил – 44; Ловеч – 57; Монтана – 42; Пазарджик – 124; Перник – 53; Плевен – 66; Пловдив – 270; Разград – 24; Русе – 106; Силистра – 25; Сливен – 50; Смолян – 41; София област – 128; София (град) – 692; Стара Загора – 126; Търговище – 18; Хасково – 76; Шумен – 59; Ямбол – 39.
Активните случаи са 69 962. На болнично лечение са 9 799, от тях 799 са в интензивни отделения.
Нараства броят на излекуваните, през вчерашния ден те са 3995, а от началото на пандемията са 293 351.
Още 127 жертви взе болестта през вчерашния ден, починалите от инфекцията вече са 14 746.
До момента направените имунизации срещу COVID-19 са 590 495, 10 503 са от последните 24 часа.
Снимка: Станимир Петков