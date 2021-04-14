Криминална хроника Ямбол - 14.04.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 23

Информационен бюлетин 14.04.2021 г.

В РУ-Стралджа е образувано бързо производство за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа. Вчера в село Лозенец, при проверка в частен имот е установено неправомерно присъединяване към водопреносна мрежа чрез прикачване с метална тръба и спирателен кран, към тръбопровод на уличната водопреносна мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода. Работата по случая продължава.

В РУ-Тунджа е образувано бързо производство срещу 54-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 13 април, в село Безмер е спрян за проверка лек автомобил „Форд“, управляван от 54-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.