Много места в Ямбол станаха по-пъстри след разцъфтяването на хиляди лалета, зюмбюли, нарциси и виоли от различни сортове

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 22

Много места в Ямбол станаха по-пъстри след разцъфтяването на хиляди лалета, зюмбюли, нарциси и виоли от различни сортове.

Грижите за зелените площи в парковете, градините, на булевардите и улиците са поверени на Общинско предприятие "Паркове и зони за отдих и спорт". До края на месец май е предвидено засаждането на над 10 000 растения от красивите видове катарантус, каскадна петуния, агератум, бегония в различни цветове и други. Всички действия целят градът да бъде зелен и уютен. Цветята допринасят не само за по-красивия облик на Ямбол, но и създават пролетно настроение у хората. Община Ямбол моли гражданите да пазят и да не замърсяват зелените площи.

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