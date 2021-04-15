Сливенският симфоничен оркестър се завръща с Великденски концерт на 29 април

Община Сливен преди 30 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 28

След продължителна пауза заради пандемията от коронавирус и наложените противоепидемични мерки, Сливенският симфоничен оркестър възобновява изпълненията си пред публика. Началото ще бъде дадено с Великденски концерт на 29 април, Велики четвъртък в зала „Сливен“.

За почитателите на класическата музика ще звучат произведения от Бах, Моцарт и Карл Дженкинс. Гост-диригент и солист на вечерта ще бъде Мирослав Хафузов. Началото на концерта е 19 часа.