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Любомир Захариев се оттегля от поста заместник-кмет на Община Сливен

15 април 2021 10:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 минути, брой четения: 20
Любомир Захариев

Заместник-кметът по устройство на територията и строителството в Община Сливен Любомир Захариев подаде молба за напускане. В мотивите си той изтъква лични причини и бъдещи професионални ангажименти в проектантската сфера. Кметът Стефан Радев благодари на Любомир Захариев за съвместната работа. „Радвам се, че такъв изявен професионалист прие да работи в нашия екип. Пожелавам успех в бъдещите му начинания“, каза кметът. Той подчерта, че в най-кратки срокове ще се търси заместник на Захариев.

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