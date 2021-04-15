Любомир Захариев се оттегля от поста заместник-кмет на Община Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 4 минути, брой четения: 20

Заместник-кметът по устройство на територията и строителството в Община Сливен Любомир Захариев подаде молба за напускане. В мотивите си той изтъква лични причини и бъдещи професионални ангажименти в проектантската сфера. Кметът Стефан Радев благодари на Любомир Захариев за съвместната работа. „Радвам се, че такъв изявен професионалист прие да работи в нашия екип. Пожелавам успех в бъдещите му начинания“, каза кметът. Той подчерта, че в най-кратки срокове ще се търси заместник на Захариев.