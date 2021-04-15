2517 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 51 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 46

2517 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 297 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 380 576, като активните са 68 707.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 96, Бургас – 161, Варна – 177, Велико Търново – 62, Видин – 18, Враца – 55, Габрово – 35, Добрич – 97, Кърджали – 41, Кюстендил – 34, Ловеч – 38, Монтана – 37, Пазарджик – 76, Перник – 52, Плевен – 66, Пловдив – 228, Разград – 29, Русе – 100, Силистра – 38, Сливен – 51, Смолян – 45, София област – 105, София (град) – 599, Стара Загора – 95, Търговище – 29, Хасково – 71, Шумен – 53, Ямбол – 29.

През изминалото денонощие са били излекувани 3647 души, а за целия период – 296 998.

В болница за лечение са настанени 9685 души, от които 807 са в интензивни отделения.

125 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 14 871.

Към момента общо 605 377 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 14 882.