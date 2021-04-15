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Премиерът Бойко Борисов подаде пред новоизбраното 45-ото Народно събрание оставка на ръководения от него Министерски съвет

15 април 2021 11:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 16
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов подаде пред новоизбраното 45-о Народно събрание оставката на ръководения от него Министерски съвет. Писмото беше депозирано днес до председателя на парламента чрез деловодствата на двете институции, съобщиха от правителствената пресслужба.

В съответствие с чл. 111, ал. 3 от Конституцията ръководеното от премиера Борисов правителство ще продължи да изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет и ще осъществи приемственост в управлението.

Снимка: МС

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