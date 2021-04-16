2185 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 41 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 61

2185 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 747 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 382 761, като активните са 67 391.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 70, Бургас – 125, Варна – 207, Велико Търново – 58, Видин – 17, Враца – 38, Габрово – 37, Добрич – 81, Кърджали – 37, Кюстендил – 33, Ловеч – 28, Монтана – 31, Пазарджик – 62, Перник – 31, Плевен – 34, Пловдив – 232, Разград – 20, Русе – 92, Силистра – 19, Сливен – 41, Смолян – 30, София област – 83, София (град) – 538, Стара Загора – 82, Търговище – 32, Хасково – 61, Шумен – 38, Ямбол – 28.

През изминалото денонощие са били излекувани 3393 души, а за целия период – 300 391.

В болница за лечение са настанени 9 523 души, от които 811 са в интензивни отделения.

108 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 14 979.

Към момента общо 620 375 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 14 998.