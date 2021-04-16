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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.04.2021
No. Дата Длъжност Образование
429 15.3.2021 камериерка средно
430 15.3.2021 готвач средно
431 15.3.2021 сервитьор средно
432 15.3.2021 помощник готвач средно
448 16.3.2021 психолог висше
449 16.3.2021 медицинска сестра висше
492 23.3.2021 мотокарист средно
493 23.3.2021 склададжия средно
494 23.3.2021 механик на транспортни средства средно
496 24.3.2021 фитнес инструктор средно
497 24.3.2021 специалист доставки средно
498 24.3.2021 техник ел. машини средно
503 25.3.2021 машинист пътностроителни машини средно
504 25.3.2021 техник климатични инсталации средно
505 25.3.2021 кредитен консултант средно
508 26.3.2021 работник производство млечни продукти средно
510 26.3.2021 зареждач средно
525 31.3.2021 тракторист средно
531 1.4.2021 камериерка средно
540 2.4.2021 социален педагог висше
541 2.4.2021 трудотерапевт висше
550 5.4.2021 промотьор продажби средно/ основно
556 6.4.2021 камериерка, хотел средно
557 6.4.2021 готвач средно
558 6.4.2021 пиколо средно
559 6.4.2021 барман средно
560 6.4.2021 сервитьор средно
561 6.4.2021 администратор хотел средно
577 7.4.2021 водач, мотокар средно
578 7.4.2021 лаборант висше
579 7.4.2021 оперативен счетоводител висше
588 8.4.2021 машинен оператор шиене средно
589 8.4.2021 тапицер средно
597 9.4.2021 машинен оператор средно
602 12.4.2021 машинен оператор пералня средно/основно
603 12.4.2021 сладкар средно
607 12.4.2021 стругар средно
609 13.4.2021 камериерка хотел средно/основно
610 13.4.2021 готвач средно
611 13.4.2021 аниматор средно
612 13.4.2021 барман средно
613 13.4.2021 сервитьор средно
614 13.4.2021 спасител средно
615 13.4.2021 работник кухня средно/основно
616 13.4.2021 мияч на съдове средно/основно
619 14.4.2021 дърводелец мебели средно
620 14.4.2021 монтажник мебели средно
621 14.4.2021 инженер проектант мебели висше
623 14.4.2021 машинен оператор - бетон помпа средно
628 15.4.2021 логопед висше
629 14.4.2021 технически ръководител - строителство средно/висше
630 15.4.2021 учител ЦОУП висше