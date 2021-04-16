Благотворителен ден в HEMINGWAY cafe & bar в помощ на Криси

Туида Нюз преди 28 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 17

Ние ставаме съпричастни и поехме ангажимент да помогнем, като организираме благотворителен ден в HEMINGWAY cafe & bar.

В Неделя (18.04.2021г.) ще работим за Криси! Целият дневен оборот ще бъде преведен по дарителската сметка на детето:

IBAN: BG61BPBI79494072082701

BIC: BPBIBGSF

Също така ще бъде поставена и дарителска кутия на бара в заведението!