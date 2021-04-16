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Благотворителен ден в HEMINGWAY cafe & bar в помощ на Криси

16 април 2021 11:17, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 28 минути, брой четения: 17
Благотворителен ден в HEMINGWAY cafe & bar в помощ на Криси

Ние ставаме съпричастни и поехме ангажимент да помогнем, като организираме благотворителен ден в HEMINGWAY cafe & bar.

В Неделя (18.04.2021г.) ще работим за Криси! Целият дневен оборот ще бъде преведен по дарителската сметка на детето:

IBAN: BG61BPBI79494072082701

BIC: BPBIBGSF

Също така ще бъде поставена и дарителска кутия на бара в заведението!

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