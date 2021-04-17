2126 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 36 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 54 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 54

2126 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 638 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 384 887, като активните са 65 754.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 72, Бургас – 100, Варна – 166, Велико Търново – 57, Видин – 14, Враца – 42, Габрово – 26, Добрич – 86, Кърджали – 34, Кюстендил – 26, Ловеч – 48, Монтана – 45, Пазарджик – 46, Перник – 44, Плевен – 39, Пловдив – 194, Разград – 26, Русе – 92, Силистра – 22, Сливен – 36, Смолян – 23, София област – 63, София (град) – 522, Стара Загора – 157, Търговище – 16, Хасково – 45, Шумен – 55, Ямбол – 30.

През изминалото денонощие са били излекувани 3642 души, а за целия период – 304 033.

В болница за лечение са настанени 9 195 души, от които 801 са в интензивни отделения.

121 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 15 100.

Към момента общо 634 129 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 755.