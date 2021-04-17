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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 19.04-25.04.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 19 до 25 април 2021 г.?
Американска дъгова пъстърва – 7,79 лв. за кг.
Охладено пилешко бутче с част от гърба – 2,75 лв. за кг.
Охладен цял заек с глава – 9,89 лв. за кг.
Краставици клас 1 – 1,65 лв. за кг.
Ориз „Krina“ – 2,49 лв. за кг.
Бира Каменица – 1,89 лв. за 2 литра
Сок ябълка и червено цвекло клас 1 – 5,99 лв. за 2 литра
Козуначена мания „Cake Mania“ с боровинков конфитюр, с шоколадов или ванилов крем – 1,79 лв. за 300 грама
Прясно изпечен козунак – 1,79 лв. за 400 грама
Чери домати на клонка клас 1 – 4,49 лв. за 300 грама в опаковка
Картофи за пюре клас 1 – 2,99 лв. за 3 кг. в опаковка
Ананас клас 1 – 2,99 лв. за брой
Биоябълки „Червена превъзходна“ клас 1 – 2,49 лв. за 4 броя в опаковка
Круши клас 1 – 2,49 лв. за кг.
Авокадо клас 1 – 4,99 лв. за 700 грама в опаковка
Лимети клас 1 – 0,49 лв. за брой
Печени бадеми с черупка клас 1 – 13,99 лв. за кг.
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков