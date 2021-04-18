1 076 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 24 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

1 076 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7 822 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 385 963, като активните са 65 588.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 42, Бургас – 108, Варна – 114, Велико Търново – 9, Видин – 3, Враца – 12, Габрово – 12, Добрич – 34, Кърджали – 13, Кюстендил – 14, Ловеч – 18, Монтана – 16, Пазарджик – 54, Перник – 24, Плевен – 17, Пловдив – 80, Разград – 7, Русе – 25, Силистра – 10, Сливен – 24, Смолян – 9, София област – 58, София (град) – 277, Стара Загора – 21, Търговище – 24, Хасково – 16, Шумен – 15, Ямбол – 19.

През изминалото денонощие са били излекувани 1 204 души, а за целия период – 305 237.

В болница за лечение са настанени 9 204 души, от които 797 са в интензивни отделения.

38 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 15 138.

Към момента общо 637 216 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 087.