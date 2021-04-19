418 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 10 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

418 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4644 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 386 381, като активните са 64 508.

Новите случаи, разпределени по области: Бургас – 26, Варна – 67, Велико Търново – 19, Видин – 6, Враца – 11, Габрово – 3, Добрич – 4, Кърджали – 7, Кюстендил – 4, Ловеч – 11, Монтана – 1, Пазарджик – 7, Перник – 12, Плевен – 7, Пловдив – 23, Разград – 9, Русе – 17, Силистра – 3, Сливен – 10, София област – 14, София (град) – 125, Стара Загора – 16, Търговище – 4, Хасково – 8, Шумен – 2, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 1441 души, а за целия период – 306 678.

В болница за лечение са настанени 9229 души, от които 783 са в интензивни отделения.

57 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 15 195.

Към момента общо 638 443 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1227.