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418 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 10 от тях в Сливенско
418 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4644 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 386 381, като активните са 64 508.
Новите случаи, разпределени по области: Бургас – 26, Варна – 67, Велико Търново – 19, Видин – 6, Враца – 11, Габрово – 3, Добрич – 4, Кърджали – 7, Кюстендил – 4, Ловеч – 11, Монтана – 1, Пазарджик – 7, Перник – 12, Плевен – 7, Пловдив – 23, Разград – 9, Русе – 17, Силистра – 3, Сливен – 10, София област – 14, София (град) – 125, Стара Загора – 16, Търговище – 4, Хасково – 8, Шумен – 2, Ямбол – 2.
През изминалото денонощие са били излекувани 1441 души, а за целия период – 306 678.
В болница за лечение са настанени 9229 души, от които 783 са в интензивни отделения.
57 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 15 195.
Към момента общо 638 443 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1227.
Снимка: Станимир Петков