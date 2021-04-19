Исмаил Сенаджи и Маринела Нинева триумфираха в "Ямбол рън"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Елитна компания български бегачи участваха в първото издание на „Ямбол рън“ (част от веригата „Рън България“) на 18 април 2021 година.

Тежкото трасе в лесопарк „Боровец“ предложи предизвикателства за професионалните атлети и любителите на дистанции 7,44 км. (3 обиколки по 2,48 км) и смесена щафета 4 х 2,48 км.

В оспорвана конкуренция при мъжете угандиецът Исмаил Сенаджи (Евър- Варна) спечели с време 23:52 мин., а Стоян Владков (Локомотив-Дряново) и Иван Попов (Берое – Стара Загора) завършиха хванати за ръце на метри след победителя с 24:00 мин.

Четвъртото място бе за Шабан Мустафа (Сунгурларе) за 24:16 пред Георги Гергов (Стратеш Атлетик – Ловеч) – 24:50 мин. В битка за призовата шестица Сава Тодоров (Дунав – Русе) зае призовото място с 25:38 мин.

В състезанието при жените Маринела Нинева („Локомотив“ – Дряново) беше безапелационна с 28:43 мин. пред Михаела Ботнари (Молдова) – 29:20 и Билсерин Сюлейман (Нови Пазар) – 30:00 мин.

Надежда Ангелова („Младост 2012“ – Благоевград) е четвърта с 30:10 мин, а Моника Георгиева („Локомотив“ – Горна Оряховица) с 31:37 мин. и Анна Стефанова (5 км. рън) – 32:00 мин. са съответно пета и шеста. В атрактивна дисциплина смесена щафета Маринела Нинева взе втора шампионска титла с отбора на „Локомотив – Дряново“ заедно с Георги Гергов, Моника Георгиева и Стоян Владков и време на 9,92 км – 33:30 мин. Втори са „Жулистан“ (Сенанджи, Ангелова, Йордан Петров и Радостина Балова) – 36:06 мин., а трети е квартетът на „Тангра – Варна“ (Сюлейман, Румен Стаматов, Цветослава Славова и Валентин Вълканов) – 39:06 мин.

В щафетите участваха отбори на община Ямбол, както и четворка на посланните на „Ай рън клийн“, които изнесоха лекция за антидопинга на 16 април в града.

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански даде стартът на надпреварата в основното бягане, а по-късно бяга и една демостративна обиколка на трасето по време на щафетните надпревари.

Призьорите бяха наградени от заместник-кмета на община Ямбол Енчо Керязов, а събитието завърши с обща снимка на най-добрите бегачи в индивидуалното и отборно бягане.

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