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ОЛИМПИАДАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

19 април 2021 13:04, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 26

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

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