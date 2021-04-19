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СЪОБЩЕНИЕ - БГВ

19 април 2021 14:09, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 24 минути, брой четения: 27
BGV 19.04.2021

Безспорен факт е, че топлата вода е неизменна част от домашния комфорт, а удобството тя никога да не свършва, изобщо не е за пренебрегване!

„Топлофикация-Сливен” ЕАД уведомява, че пределната стойност за битова гореща вода от 01.05.2021г., остава непроменена – до 9.00лв/куб.м. с ДДС, за всички клиенти на дружеството, независимо от наличието на неразпрлатени суми.

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