НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 47 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 22

Днес учениците от начален етап при СУ "Йордан Йовков" - Сливен получиха своите грамоти за отлично представяне в състезанието "Аз и буквите" и "Аз общувам с Европа", организирани от Сдружението на българските начални учители.

Пожелаваме успех и достойно представяне и на финалното състезание!

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