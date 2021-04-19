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НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ!

19 април 2021 14:25, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 47 минути, брой четения: 22
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Днес учениците от начален етап при СУ "Йордан Йовков" - Сливен получиха своите грамоти за отлично представяне в състезанието "Аз и буквите" и "Аз общувам с Европа", организирани от Сдружението на българските начални учители.

Пожелаваме успех и достойно представяне и на финалното състезание!

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