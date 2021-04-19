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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бойко Борисов е приет в болница за операция след контузия

19 април 2021 18:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 31
Бойко Борисов

Премиерът в оставка Бойко Борисов е бил приет в „Пирогов” за ядрено магнитен резонанс на коляното след контузия.

Това потвърдиха за NOVA от пресслужбата на Министерския съвет.

По-късно е преместен в друга болница, където в момента го оперират. Не се казва коя е болницата от съображения за сигурност.

Източник: nova.bg
Снимка: Правителствена информационна служба

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