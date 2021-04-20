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2434 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 45 от тях в Сливенско
2434 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 952 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 388 815, като активните са 62 481.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 102, Бургас – 37, Варна – 167, Велико Търново – 100, Видин – 25, Враца – 27, Габрово – 26, Добрич – 64, Кърджали – 50, Кюстендил – 47, Ловеч – 56, Монтана – 74, Пазарджик – 60, Перник – 33, Плевен – 52, Пловдив – 264, Разград – 26, Русе – 125, Силистра – 47, Сливен – 45, Смолян – 36, София област – 77, София (град) – 522, Стара Загора – 186, Търговище – 28, Хасково – 59, Шумен – 70, Ямбол – 29.
През изминалото денонощие са били излекувани 4244 души, а за целия период – 310 992.
В болница за лечение са настанени 8834 души, от които 780 са в интензивни отделения.
217 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 15 412.
Към момента общо 645 486 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7044.
Снимка: Станимир Петков