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"Има такъв народ" с първи коментар за предложения от ГЕРБ кабинет

20 април 2021 17:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 53
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Президентът Румен Радев днес връчи мандат за съставяне на кабинет на Даниел Митов от коалицията ГЕРБ-СДС. След срещата с президента кандидатът за министър председател заяви, че ще търси подкрепа от най-близките по убеждение в парламента партии. Предвиждат се разговори с "Демократична България".

По повод издигнатите кандидатури Драгомир Петров от "Има такъв народ" коментира пред БНР: "Чудесен е! Чудесен!! Въпросът е да има кой да го подкрепи!

"Това са му кандидатурите - прекрасен кабинет. Нека да търси подкрепа, дано да успее", добавя Петров.

За момента обаче лидерът на партията - Слави Трифонов запазва мълчание.

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