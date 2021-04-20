"Има такъв народ" с първи коментар за предложения от ГЕРБ кабинет

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 53 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 53

Президентът Румен Радев днес връчи мандат за съставяне на кабинет на Даниел Митов от коалицията ГЕРБ-СДС. След срещата с президента кандидатът за министър председател заяви, че ще търси подкрепа от най-близките по убеждение в парламента партии. Предвиждат се разговори с "Демократична България".

По повод издигнатите кандидатури Драгомир Петров от "Има такъв народ" коментира пред БНР: "Чудесен е! Чудесен!! Въпросът е да има кой да го подкрепи!

"Това са му кандидатурите - прекрасен кабинет. Нека да търси подкрепа, дано да успее", добавя Петров.

За момента обаче лидерът на партията - Слави Трифонов запазва мълчание.