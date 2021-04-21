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2096 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие, 36 от тях в Сливенско

21 април 2021 09:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 34
Данни за заболелите от коронавирус през последното денонощие

2096 са новите случаи на коронавирус у нас – 15,1% от изследваните 13 800 проби. Заболеваемостта се задържа на нивата от предишните дни. Потвърдените с COVID-19 от началото на пандемията са 390 911, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 60; Бургас – 183; Варна – 163; Велико Търново – 62; Видин – 23; Враца – 40; Габрово – 51; Добрич – 63; Кърджали – 41; Кюстендил – 25; Ловеч – 41; Монтана – 30; Пазарджик – 57; Перник – 41; Плевен – 47; Пловдив – 227; Разград – 13; Русе – 98; Силистра – 30; Сливен – 36; Смолян – 26; София област – 81; София (град) – 437; Стара Загора – 88; Търговище – 29; Хасково – 48; Шумен – 35; Ямбол – 21.

Активните случаи са 61 120. В болница се лекуват 8 598 пациенти, 765 от тях са в интензивно отделение.

Оздравели са още 3351 души, с тях преборилите болестта стават 314 273.

Починалите с коронавирусна инфекция през последните 24 часа са 106, жертвите на вируса вече са 15 518.

През вчерашния ден са поставени 11876 дози ваксина. Направените до момента имунизации са 657 333.

Снимка: Станимир Петков

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