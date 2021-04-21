2096 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие, 36 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 34

2096 са новите случаи на коронавирус у нас – 15,1% от изследваните 13 800 проби. Заболеваемостта се задържа на нивата от предишните дни. Потвърдените с COVID-19 от началото на пандемията са 390 911, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 60; Бургас – 183; Варна – 163; Велико Търново – 62; Видин – 23; Враца – 40; Габрово – 51; Добрич – 63; Кърджали – 41; Кюстендил – 25; Ловеч – 41; Монтана – 30; Пазарджик – 57; Перник – 41; Плевен – 47; Пловдив – 227; Разград – 13; Русе – 98; Силистра – 30; Сливен – 36; Смолян – 26; София област – 81; София (град) – 437; Стара Загора – 88; Търговище – 29; Хасково – 48; Шумен – 35; Ямбол – 21.

Активните случаи са 61 120. В болница се лекуват 8 598 пациенти, 765 от тях са в интензивно отделение.

Оздравели са още 3351 души, с тях преборилите болестта стават 314 273.

Починалите с коронавирусна инфекция през последните 24 часа са 106, жертвите на вируса вече са 15 518.

През вчерашния ден са поставени 11876 дози ваксина. Направените до момента имунизации са 657 333.