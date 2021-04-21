Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Днес 21.04 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв.Речица до 16.00 ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.