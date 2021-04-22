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Сливен. Новини от източника. Последни новини
2002 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 43 от тях в Сливенско
2002 са новите случаи на коронавирус – 14% от изследваните 14 215 проби, показват данните в Единния информационен портал.
Общият брой регистрирани с COVID-19 до момента е 392 913, активните случаи са 59 087.
Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 80; Бургас – 123; Варна – 188; Велико Търново – 57; Видин – 28; Враца – 62; Габрово – 28; Добрич – 62; Кърджали – 31; Кюстендил – 25; Ловеч – 34; Монтана – 35; Пазарджик – 58; Перник – 48; Плевен – 50; Пловдив – 184; Разград – 16; Русе – 72; Силистра – 29; Сливен – 43; Смолян – 26; София област – 83; София (град) – 394; Стара Загора – 97; Търговище – 43; Хасково – 38; Шумен – 32; Ямбол – 36.
3935 са оздравелите през последните 24 часа, а преболедувалите от началото на пандемията са 318 208.
В болница се лекуват 8 435 пациенти, 786 от тях са в интензивно отделение.
100 души са загубили битката с вируса през вчерашния ден, жертвите на болестта вече са 15 618.
Поставени са още 19 168 дози ваксина, направените до момента имунизации са 676 501.
Снимка: Станимир Петков