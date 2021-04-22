Слънчев и топъл четвъртък ни очаква с температури до 24 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 31

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-югозапад облачността, първоначално висока, ще започне да се увеличава. Ще духа слаб юг-югозападен вятър. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 19 и 24 градуса, малко по-ниски по морския бряг, в София около 20 градуса, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса. Температурата на морската вода е 10-11 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще духа слаб, по най-високите върхове умерен вятър от запад-югозапад. Ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има незначителна купеста облачност, а от запад-югозапад ще се появи и висока облачност. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12, на 2000 метра - около 4 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево.Минималната температура ще е 7 градуса, а максималната 22.