Мъж се баркирадира в дома си, след като застреля комшията си, успяха да го задържат

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 20

Въоръжен мъж застреля свой съселянин и се барикадира в дома си в село Манастирище, област Враца. Инцидентът е станал днес в ранния следобед.

По непотвърдена информация в дома на барикадиралия се мъж бе и неговата майка, съобщи БНР.

44-годишният мъж е изведен от специализиран полицейски екип, който беше изпратен на място.