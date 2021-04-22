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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мъж се баркирадира в дома си, след като застреля комшията си, успяха да го задържат

22 април 2021 17:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 20
Криминален случай

Въоръжен мъж застреля свой съселянин и се барикадира в дома си в село Манастирище, област Враца. Инцидентът е станал днес в ранния следобед.

По непотвърдена информация в дома на барикадиралия се мъж бе и неговата майка, съобщи БНР.

44-годишният мъж е изведен от специализиран полицейски екип, който беше изпратен на място.

Снимка: Станимир Петков

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