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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ГЕРБ сезира КС за мораториума за назначенията от правителството в оставка

22 април 2021 17:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Десислава Атанасова

Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова обяви, че ще поискат от Конституционния съд тълкувателно решение за мораториума, който днес Народното събрание прие.

Парламентът наложи забрана върху концесии и назначения на държавни служители, извършени от правителството в оставка.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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