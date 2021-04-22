ГЕРБ сезира КС за мораториума за назначенията от правителството в оставка

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова обяви, че ще поискат от Конституционния съд тълкувателно решение за мораториума, който днес Народното събрание прие.

Парламентът наложи забрана върху концесии и назначения на държавни служители, извършени от правителството в оставка.