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Президентът Румен Радев се среща с германския посланик Кристоф Айххорн

22 април 2021 17:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Кристоф Айххорн и Румен Радев

Днес българският държавен глава Румен Радев проведе работна среща с германския посланик в България Кристоф Айххорн, съобщиха от президентския пресцентър. Сред акцентите на срещата бяха двустранното икономическо партньорство, перспективите за устойчиво развитие на бизнес климата в България, както и потенциалът за увеличаване на добавената стойност в производствата, създадени с германски инвестиции в България.

Президентът Радев и Н. Пр. Айххорн се съгласиха, че голямата общност от около 400 хиляди българи, които живеят и работят в Германия, но остават свързани с родината си, е реален фактор за трансфера на нови знания, умения и модели за развитие на бизнеса в България.

Източник: БНР
Снимка: m.president.bg

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