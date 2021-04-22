Президентът Румен Радев се среща с германския посланик Кристоф Айххорн

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Днес българският държавен глава Румен Радев проведе работна среща с германския посланик в България Кристоф Айххорн, съобщиха от президентския пресцентър. Сред акцентите на срещата бяха двустранното икономическо партньорство, перспективите за устойчиво развитие на бизнес климата в България, както и потенциалът за увеличаване на добавената стойност в производствата, създадени с германски инвестиции в България.

Президентът Радев и Н. Пр. Айххорн се съгласиха, че голямата общност от около 400 хиляди българи, които живеят и работят в Германия, но остават свързани с родината си, е реален фактор за трансфера на нови знания, умения и модели за развитие на бизнеса в България.