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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ТИР катастрофира и запуши АМ "Тракия"

22 април 2021 21:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 34
Полицейски автомобил

Тир блокира автомагистрала "Тракия". Инцидентът е станал на 67 км в посока Бургас, преди отбивката за Велинград, посочва NOVA.

Образувала се и голяма колона от коли, които изчакваха товарният автомобил да бъде преместен.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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