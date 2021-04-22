ТИР катастрофира и запуши АМ "Тракия"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 34

Тир блокира автомагистрала "Тракия". Инцидентът е станал на 67 км в посока Бургас, преди отбивката за Велинград, посочва NOVA.

Образувала се и голяма колона от коли, които изчакваха товарният автомобил да бъде преместен.