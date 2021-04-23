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1681 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 38 от тях в Сливенско

23 април 2021 09:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64
Тест за коронавирус

1681 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 423 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 394 594, като активните са 57 473.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 63, Бургас – 90, Варна – 125, Велико Търново – 40, Видин – 21, Враца – 29, Габрово – 26, Добрич – 47, Кърджали – 36, Кюстендил – 29, Ловеч – 44, Монтана – 36, Пазарджик – 33, Перник – 24, Плевен – 34, Пловдив – 157, Разград – 12, Русе – 63, Силистра – 16, Сливен – 38, Смолян – 23, София област – 92, София (град) – 386, Стара Загора – 96, Търговище – 13, Хасково – 36, Шумен – 46, Ямбол – 26.

През изминалото денонощие са били излекувани 3192 души, а за целия период – 321 400.

В болница за лечение са настанени 8309 души, от които 781 са в интензивни отделения.

103 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 15 721.

Към момента общо 698 517 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 22 016.

Снимка: Станимир Петков

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