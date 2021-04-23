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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дерайлираха цистерни с гориво от товарен влак

23 април 2021 11:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
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Четири цистерни с гориво от товарен влак на частен превозвач са дерайлирали в междугарието Ветово-Сеново. Разрушен е повече от 2 км железен път.

Композицията се състои от 28 вагона и се е движила по направление гара Русе разпределителна-Белозем.

Пострадали при инцидента няма, а районът е отцепен от Гражданска защита.

Причините се изясняват, като на място са аварийни екипи на пожарната и НКЖИ.

Инцидентът възникнал снощи в 1:05 часа.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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