Дерайлираха цистерни с гориво от товарен влак

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Четири цистерни с гориво от товарен влак на частен превозвач са дерайлирали в междугарието Ветово-Сеново. Разрушен е повече от 2 км железен път.

Композицията се състои от 28 вагона и се е движила по направление гара Русе разпределителна-Белозем.

Пострадали при инцидента няма, а районът е отцепен от Гражданска защита.

Причините се изясняват, като на място са аварийни екипи на пожарната и НКЖИ.

Инцидентът възникнал снощи в 1:05 часа.