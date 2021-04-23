Прекъсване на водоподаването в с. Малко Чочовен

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 23.04.2021г. /петък/ до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод, е прекъснато водоподаването на с. Малко Чочовен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.