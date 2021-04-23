Прекъсване на водоподаването в кв„ Надежда„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 23.04.2021г.от 15.15 ч.до 16.15 ч.поради вътрешен ремонт

ще бъде прекъснато водоподаването на кв„Надежда.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.