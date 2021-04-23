КАСОВ ОТЧЕТ 01.01.2021 г.- 30.03.2021 г.

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 28 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 14

На 21.04.2021 г. от 16.30 часа се проведе общо събрание на колектива на ОУ "Панайот Хитов" град Сливен. Главният счетоводител представи Финансов отчет за годината.

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