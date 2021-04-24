1708 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 25 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 25

1708 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 888 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 396 302, като активните са 56 599.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 59, Бургас – 92, Варна – 133, Велико Търново – 56, Видин – 16, Враца – 40, Габрово – 27, Добрич – 56, Кърджали – 39, Кюстендил – 24, Ловеч – 31, Монтана – 30, Пазарджик – 76, Перник – 34, Плевен – 35, Пловдив – 183, Разград – 24, Русе – 72, Силистра – 28, Сливен – 25, Смолян – 19, София област – 51, София (град) – 389, Стара Загора – 54, Търговище – 31, Хасково – 41, Шумен – 26, Ямбол – 17.

През изминалото денонощие са били излекувани 2477 души, а за целия период – 323 877.

В болница за лечение са настанени 8073 души, от които 751 са в интензивни отделения.

105 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 15 826.

Към момента общо 716 940 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 18 423.