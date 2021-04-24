Българският президент стартира инициативата "Да засадим дърво"

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Днес в 10:00 часа сутринта президентът на България Румен Радев даде старт на президентската инициатива „Да засадим дърво, да съживим българската гора“ в планината Плана близо до София.

Инициативата ще извършва дейности по залесяване на различни места в страната с подкрепата на училища, неправителствени организации и доброволци два пъти годишно - през пролетта и есента, съобщиха от пресцентъра на президентството.