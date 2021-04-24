Съмнителен куфар вдигна на крак пожарникари и сапьори в Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Съмнителен куфар вдигна на крак пожарникари и сапьори тази сутрин в Бургас, съобщава NOVA.

Багажът беше оставен на ул. „Александровска”. Малко преди 08:30 часа куфарът беше обезвреден.

Районът бе отцепен.