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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съмнителен куфар вдигна на крак пожарникари и сапьори в Бургас

24 април 2021 17:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Полицейска акция

Съмнителен куфар вдигна на крак пожарникари и сапьори тази сутрин в Бургас, съобщава NOVA.

Багажът беше оставен на ул. „Александровска”. Малко преди 08:30 часа куфарът беше обезвреден.

Районът бе отцепен.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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