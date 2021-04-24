Автомобилен пилот загина по време на състезание край Благоевград

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 33

49-годишен състезател и участник в планинското рали край Благоевград е загинал след удар в стена.

Мъжът изгубил управление на един от завоите, предава NOVA. Тежкият инцидент е станал при проби на трасето край село Делвино.

При инцидента няма пострадали зрители. Започнало е разследване, а полицията не допускаше журналисти до мястото на трагедията.

Очаква се състезанието да бъде отменено.