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798 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 22 от тях в Сливенско
798 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7493 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 397 100, като активните са 56 855.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 18, Бургас – 97, Варна – 81, Велико Търново – 18, Видин – 1, Враца – 9, Габрово – 6, Добрич – 35, Кърджали – 3, Кюстендил – 21, Ловеч – 11, Монтана – 1, Пазарджик – 17, Перник – 41, Плевен – 11, Пловдив – 89, Разград – 9, Русе – 17, Силистра – 4, Сливен – 22, Смолян – 6, София област – 36, София (град) – 162, Стара Загора – 14, Търговище – 30, Хасково – 21, Шумен – 7, Ямбол – 11.
През изминалото денонощие са били излекувани 509 души, а за целия период – 324 386.
В болница за лечение са настанени 8087 души, от които 738 са в интензивни отделения.
33 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 15 859.
Към момента общо 721 170 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4230.
Снимка: Станимир Петков