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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пристигнаха 21 600 дози от ваксината на Moderna срещу COVID-19

25 април 2021 19:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Ваксина

Днес, 25 април, в България пристигнаха 21 600 дози от ваксината срещу COVID-19 на производителя Moderna. Доставените количества ще се разпределят към регионалните здравни инспекции в страната.

Следващата доставка на ваксини срещу COVID-19 се очаква утре, 26.04.2021 г., от производителя Pfizer/BioNTech – 138 060 дози.

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