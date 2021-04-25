Пристигнаха 21 600 дози от ваксината на Moderna срещу COVID-19

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Днес, 25 април, в България пристигнаха 21 600 дози от ваксината срещу COVID-19 на производителя Moderna. Доставените количества ще се разпределят към регионалните здравни инспекции в страната.

Следващата доставка на ваксини срещу COVID-19 се очаква утре, 26.04.2021 г., от производителя Pfizer/BioNTech – 138 060 дози.