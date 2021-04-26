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400 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 5 от тях в Сливенско
400 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 5 454 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 397 500, като активните са 56 650.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 0, Бургас – 25, Варна – 50, Велико Търново – 8, Видин – 0, Враца – 0, Габрово – 12, Добрич – 9, Кърджали – 2, Кюстендил – 3, Ловеч – 3, Монтана – 0, Пазарджик – 2, Перник – 11, Плевен – 11, Пловдив – 28, Разград – 7, Русе – 18, Силистра – 5, Сливен – 5, Смолян – 4, София област – 25, София (град) – 151, Стара Загора – 11, Търговище – 1, Хасково – 0, Шумен – 2, Ямбол – 7.
През изминалото денонощие са били излекувани 557 души, а за целия период – 324 943.
В болница за лечение са настанени 8 080 души, от които 746 са в интензивни отделения.
48 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 15 907.
Към момента общо 723 240 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 070.
Снимка: Станимир Петков