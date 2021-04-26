Криминална хроника Ямбол - 26.04.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 16

Информационен бюлетин 26.04.2021 г.

През изминалите почивни дни на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.