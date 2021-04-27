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1759 са новозаразените с COVID-19 в България през изминалото денонощие, 33 от тях в Сливенско

27 април 2021 08:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61
Данни за коронавирус

1759 са новозаразените с COVID-19. Позитивни са 12,5% от изследваните 14 023 проби. Общият брой на потвърдените случаи вече е 399 259, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 81; Бургас – 25; Варна – 136; Велико Търново – 83; Видин – 17; Враца – 37; Габрово – 30; Добрич – 54; Кърджали – 19; Кюстендил – 38; Ловеч – 35; Монтана – 56; Пазарджик – 61; Перник – 25; Плевен – 38; Пловдив – 174; Разград – 15; Русе – 105; Силистра – 24; Сливен – 33; Смолян – 27; София област – 54; София (град) – 338; Стара Загора – 120; Търговище – 19; Хасково – 41; Шумен – 49; Ямбол – 25.

Активните случаи са 54 115. В болница се лекуват 8 080 пациенти, от които 724 са в интензивно отделение.

4100 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 329 043.

Починалите с доказана коронавирусна инфекция са общо 16 101, 194 от случаите са от последните 24 часа.

През вчерашния ден са поставени 10 910 дози ваксини. Направените до момента имунизации са 734 150.

Снимка: Станимир Петков

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