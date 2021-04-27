Народните борби в Желю войвода на 6 май няма да се проведат и тази година

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Традиционните народни борби в село Желю войвода на 6 май няма да се проведат и тази година, съобщи кметът на селото Стоян Генов. Причината е продължаващата висока заболеваемост от Covid-19. При промяна в ситуацията и подходящи условия проявата може да се проведе на по-късен етап, за което обществеността ще бъде уведомена.