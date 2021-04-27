Сливен, кратки вечерни новини, 27.04.2021 г., вторник

Туида Нюз преди 34 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 25

Сливен отново ще бъде домакин на колоездачно състезание за Купа „Милко Димов – Илия Кръстев“, състезанието ще се проведе на 1 май.

Традиционните народни борби в сливенското село Желю войвода на 6 май няма да се проведат и тази година – причината е продължаващата висока заболеваемост от Covid-19.

Регистрираните юридически бракове през 2020 г. в област Сливен са 569 и са с 314 по-малко от предходната година.

Нито едно престъпление не е имало през последните 24 часа в Сливенска област.

33 са новодиагностицираните с COVID-19 в Сливен през изминалото денонощие.

Тази вечер в галерия „Май“ ще бъде открита празнична изложба с творби на сливенски художници по повод Великден.

По случай светлия празник Цветница, Младежкото Обединение на БСП – град Сливен, съвместно с общинските съветници, засадиха дръвчета в градакият парк “Юнак”.